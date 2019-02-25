Однократное взимание платы за участие в закупках. Предоставление возможности аккредитованным на ЭТП участникам заключить договор спецсчета

В своем Постановлении (1) от 13.02.2019 № 141 Правительство РФ изменило правила взимания платы за участие в закупках.
Согласно законодательным новшествам оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки вправе взимать плату однократно при проведении совместных конкурса или аукциона.
Данная позиция также отражена в Письме Минфина России, в котором говорится, что «при проведении совместного конкурса или аукциона плата взимается с лица, с которым заключается контракт по результатам проведения электронной процедуры, закрытой электронной процедуры, однократно вне зависимости от количества контрактов, подлежащих заключению каждым заказчиком» (2).
В вышеназванном Постановлении Правительства РФ скорректированы также требования к договору спецсчета, а именно: в пункте 1 требований к договору специального счета и порядку использования имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве специального счета, утвержденных указанным постановлением, слова "информация и документы которого включены в единый реестр участников закупок, предусмотренный статьей 24.2 Федерального закона" заменить словами "аккредитованным на электронной площадке в соответствии с Федеральным законом" (3).
Иными словами, не только участники, включенные в реестр, но и аккредитованные на площадках лица могут заключить такой договор.
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1) Постановление Правительства РФ от 13.02.2019 N 141 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" .
2) Письмо Минфина России от 06.11.2018 N 24-06-08/79659 "Об осуществлении закупок в электронной форме" .
3) Постановление Правительства РФ от 13.02.2019 N 141 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" .