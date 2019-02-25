О преференциях, которые предоставят организациям, использующим российскую строительно-дорожную, коммунальную и прочую технику, материалы и оборудование

В своем Поручении (1) Правительство РФ обратилось к Минпромторгу России, Минфину России, Минэкономразвития России, Минстрою России и ФАС России совместно с российскими машиностроительными предприятиями и отраслевыми объединениями с просьбой о предоставлении до 15 мая 2019 года в Правительство РФ предложения по созданию преференций при закупке услуг у организаций, использующих российскую строительно-дорожную, коммунальную и прочую технику, материалы и оборудование, в соответствии с федеральными законами «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

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1) Поручение Правительства РФ 5 февраля 2019 года №ДМ-П9-7пр «О решениях по итогам совещания о развитии производства промышленной продукции, необходимой для обеспечения реализации национального проекта «Жильё и городская среда».