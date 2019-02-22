ЭТП ГПБ возглавляет топ-10 площадок закупок по 223-ФЗ – данные мониторинга Минфина

12 февраля были опубликованы результаты мониторинга Минфина, посвященные применению федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в 2018 году». Отчет демонстрирует позитивную динамику и рост рынка, также указывает на многие изменения в статистике, частично связанные с законодательными изменениями. Кроме того, в отчете приводится статистика популярности электронных торговых площадок у Заказчиков и Поставщиков – по данным статистики за 2018 год, ЭТП ГПБ занимает первую строчку среди операторов России по сумме заключенных на площадке контрактов, также площадка Газпромбанка демонстрирует уверенный рост статистики по количеству процедур, числу участников закупок, разнообразию торгов и НМЦ контрактов в сравнении с предшествующими годами.



По итогам отчетного периода закупки в электронной форме осуществлялись на 96 электронных торговых площадках (ЭТП).

Общий стоимостной объем закупок в электронной форме в 2018 году сократился по сравнению с 2017 годом на 9,7% (на 700 млрд. рублей) и составил 6,5 трлн рублей (38,5% от всех размещенных извещений), при этом количество размещенных извещений о закупках в электронной форме увеличилось по сравнению с 2017 годом на 19,6% и составило 593 302 извещения (в 2017 году – 496 206). Есть и случаи проведения на двух ЭТП всего по одной закупке общей стоимостью 1,01 млрд. рублей.

ЭТП ГПБ лидирует

ТОП-10 крупнейших ЭТП по общему стоимостному объему опубликованных извещений возглавляет ЭТП ГПБ.

В 2018 году изменилась ситуация с распределением объемов закупок между ЭТП:

- увеличилось количество извещений, размещенных на следующих ЭТП: ЕЭТП (на 23,5%), ЭТП Сбербанк – АСТ (на 67,6%) и ЭТП РТС-тендер (на 94,4%);

- снизилось на 47,5% количество извещений, размещенных на ЭТП «Электронная торгово-закупочная площадка ОАО «РЖД».

Также отмечается рост стоимостного показателя размещенных закупок, в том числе, на ЭТП ГПБ - на 70%.

Указанные изменения в распределении закупок между ЭТП обусловлены, в том числе, вступлением в силу изменений в Законе № 223-ФЗ (в редакции Закона № 505-ФЗ), в соответствии с которыми конкурентные закупки в электронной форме, участниками которых могут быть только субъекты МСП, проводятся исключительно на ЭТП, включенных в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации. При этом в 2018 году 86% всех закупок с использованием ЭТП осуществлялось на ТОП-10 ЭТП (5,7 трлн. рублей, 74% извещений), ряд которых включен в Перечень.

С 2017 года ЭТП ГПБ поднялся на 5 пунктов в рейтинге и занял первую строчку по сумме торгов и не потерял позиций по количеству размещаемых торгов за отчетный период.

По результатам закупок в 2018 году заказчиками заключено договоров на общую сумму свыше 14,8 трлн рублей (за аналогичный период 2017 года – свыше 16,5 трлн6 рублей), что на 10% ниже данного показателя в 2017 году. Абсолютная экономия в отчетном периоде составила 696,3 млрд рублей, относительная – 4,19 %. Вместе с тем, по данным ежемесячной отчетности, включающей сведения об общей сумме договоров (совершенных сделок), размещаемых заказчиками в ЕИС, в 2018 году общая сумма всех договоров (сделок) составила 21,7 трлн. рублей, что на 3 трлн. рублей или на 16% больше чем в 2017 году (18,7 трлн. рублей).

Абсолютная экономия в отчетном периоде составила 696,3 млрд рублей, относительная – 4,19 %.

По результатам закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) заключено договоров на общую сумму более 7,3 трлн рублей (49,8% от общей суммы заключенных договоров за указанный период).

По результатам закупок, сведения о которых составляют государственную тайну или в отношении которых Правительством Российской Федерации приняты решения о неразмещении сведений о них в ЕИС – на общую сумму более 808 млрд рублей (5,5% от общей суммы заключенных договоров за указанный период).

По данным реестра договоров десятью крупнейшими заказчиками в отчетном периоде заключено договоров общим объемом порядка 5,6 трлн рублей, что составляет около 37,8% от всех заключенных договоров.

Лучшие Заказчики на ЭТП ГПБ

На протяжении всего периода действия Закона № 223-ФЗ, как показывает структура ТОП-10 заказчиков, крупнейшими заказчиками являются лица с высокоразвитой внутригрупповой структурой, а также занимающие доминирующее положение и/или являющиеся субъектами естественной монополии, в сферах нефтегазовой промышленности, добычи, производства, переработки и транспортировки полезных ископаемых, эксплуатации дорожнотранспортной инфраструктуры и подвижного состава, грузопассажирских перевозок, производства и продажи электрической и тепловой энергии, мощности и т.д.

В ТОП крупнейших заказчиков входит 4 участника ГК Газпром, торги которых проводятся на ЭТП ГПБ:

• ООО «Газпром Межрегионгаз» - на 607 324 млн. рублей заключено договоров в 2018 году;

• ООО «Газпром Добыча Оренбург» - на 506 823 млн. рублей заключено договоров в 2018 году;

• ПАО «Газпром» - на 469 185 млн. рублей заключено договоров в 2018 году;

• ООО «Газпром Экспорт» - на 438 650 млн. рублей заключено договоров в 2018 году.

Основные итоги по данным мониторинга

1. Из общего количества заказчиков, зарегистрированных в ЕИС, закупки осуществляют не более 31% заказчиков.

2. Увеличилось количество ГУПов и МУПов, осуществляющих закупки, при сокращении количества хозяйственных обществ и их дочерних хозяйственных обществ, попадающих под правовое регулирование норм Закона 223-ФЗ.

3. Стоимостной объем размещенных извещений (16,9 трлн. рублей) в сравнении с 2017 годом (27,2 трлн. рублей) снизился на 37,8%, при этом общее количество размещенных извещений о закупке в 2018 году увеличилось на 1% (1,38 млн. извещений).

4. По результатам закупок в 2018 году заказчиками заключено договоров на общую сумму свыше 14,8 трлн. рублей (по данным ежемесячной отчетности 21,7 трлн. рублей), в 2017 году – свыше 16,5 трлн. рублей (по данным ежемесячной отчетности 18,7 трлн. рублей).

5. Сумма цен договоров, в которых изменялась цена после его заключения: увеличилась на 74%, снизилась на 64%, в среднем сумма цен договоров снизилась на 13%.

6. Среднее количество заявок на участие в закупке, по данным ЕИС, в 2018 году снизилось ниже уровня аналогичного показателя 2016 года и составило 1,51 заявки.

7. Как и в предыдущие периоды, наиболее распространенными способами определения поставщика (исполнителя, подрядчика) являются закупки иными способами (60% от стоимостного объема) и у единственного поставщика (35% от стоимостного объема).

8. 86% всех закупок с использованием ЭТП осуществлялось на ТОП-10 ЭТП, перечень которых практически не изменился.

9. ТОП-5 закупок, которые были размещены в 2017 году в разрезе ОКПД2, сопоставимы со сферами основной деятельности крупнейших заказчиков, снижение которых в разрезе ОКПД2 приблизительно оценивается в 7,7 трлн. рублей (45% от общего объема размещенных извещений в 2018 году).