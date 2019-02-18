Объём закупок госкомпаний снизился

Общий объём закупок госкомпаний в прошлом году составил 16,9 трлн руб. или 16,7% ВВП, свидетельствуют результаты мониторинга исполнения 223-ФЗ. Эти показатели на 37,8% меньше, чем в 2017 г. При этом на 37% упала и средняя начальная (максимальная) цена договора – с 19,4 млн руб. до 12,1 млн руб.

Эти показатели говорят о том, что около трети наиболее дорогих контрактов вывели из-под действия 223-ФЗ. В прошлом году заработала норма, согласно которой государственные акционерные общества могут больше не раскрывать в ЕИС данные о закупках у взаимозависимых лиц, в которых они владеют более чем 25%. Минфин решил увеличить этот порог до 50%, что заставило бы раскрывать в ЕИС информацию о сделках хотя бы одну их сторону – или поставщика, или покупателя, но пока министерству не удалось реализовать этих планы.

Как отмечает Минфин, самыми крупными закупщиками в 2018 г. стали «РЖД», «Уралсевергаз — независимая газовая компания», «Газпром межрегионгаз», «Роснефть». При этом выяснилось, что в прошлом году в рамках 223-ФЗ свои закупки проводили около 30 тыс. организаций, хотя в ЕИС зарегистрировано 90 тыс. заказчиков. Такой показатель свидетельствует о необходимости актуализации информации о зарегистрированных в ЕИС заказчиках.