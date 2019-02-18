Закупки оборудования могут разрешить объединять в несколько лотов

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам, курирующим соответствующие национальные проекты, решить вопрос об укрупнении госзакупок оборудования для получения оптовых скидок. Перечень поручений размещен на сайте кабмина.

Министерствам, в рамках реализации национальных проектов, до 1 марта поручено проработать вопросы о целесообразности укрупнения закупок оборудования, инструментов, инвентаря с целью получения оптовых скидок от производителей и дистрибьюторов. Кроме этого, планируется сформировать реестры референтных цен на закупаемое оборудование.

Поручение направлено на повышение эффективности расходования средств федерального бюджета.