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    Дополнен список крупных проектов с госучастием

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    Правительство РФ дополнило список крупных проектов с государственным участием. Об этом сообщается на сайте кабмина.

    Список крупных проектов с госучастием дополнен 13 проектами, которые соответствуют установленным критериям отбора. Речь идет, в том числе о инфраструктурных проектах, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счёт средств Фонда национального благосостояния, подлежащих мониторингу.

    Ранее госкомпании предложили обязать оплачивать закупки у крупных предприятий в 30-дневный срок. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму, изменения предлагается внести в 223-ФЗ. Он регулирует, в частности, закупки, осуществляемые госкомпаниями и организациями с долей госучастия в уставном капитале более 50%.

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