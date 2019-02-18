ФАС России разработала методические рекомендации «В помощь заказчику»

ФАС России разработала методические рекомендации по применению положений 44-ФЗ для заказчиков. В подготовленных материалах «В помощь заказчику» специалисты антимонопольного ведомства рассказали о способах защиты заказчиков от действий недобросовестных поставщиков и об особенностях закупок.

В частности, заказчикам напоминают о процедурах определения поставщиков, проводимых в электронной форме. Рассказывают об особенностях установления требований к участникам и о возможных действиях заказчиков, если участник уклоняется от заключения контракта, а контрагент не выполняет своих обязательств. Еще заказчикам разъясняется порядок расторжения контракта в одностороннем порядке и применение антидемпинговых мер.

Также в методических материалах рассмотрены особенности закупок услуг по обслуживанию зданий органов власти, охранных услуг, товаров и услуг для детей, лекарств, подрядных и дорожных работ.