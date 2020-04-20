Минфин подготовил предложения о снижении нагрузки на участников госзакупок в условиях пандемии

Министерство финансов РФ подготовило предложения о снижении нагрузки на участников госзакупок в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Поправки к 44-ФЗ направлены на согласование заинтересованным госорганам, а также в Правительство РФ. Об этом сообщается на сайте министерства.

Поправки предусматривают снижение минимального размера обеспечения контракта, с 5 до 0,5%, который может требовать заказчик от участников закупок. При этом максимальный размер обеспечения контракта остается прежним — 30%.

Еще одна норма предполагает возможность, в виде исключения, превышения размера аванса над размером обеспечения исполнения контракта – при условии казначейского сопровождения расчетов по контракту. Оговаривается, что размер обеспечения контракта при казначейском сопровождении аванса уменьшается и исчисляется от цены контракта, уменьшенной на размер такого аванса.

По действующим в настоящее время положениям 44-ФЗ, размер аванса не может превышать размера обеспечения исполнения контракта, для которого установлен предел в размере 30% от цены контракта.

Также законопроект предусматривает исключение необходимости обязательного обеспечения участниками гарантийных обязательств (если они уже установлены в описании объекта закупки). Одновременно вводится право заказчика установить (при необходимости) требование обеспечения таких гарантийных обязательств.