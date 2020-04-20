Утверждены документы для казначейского обеспечения обязательств

Федеральное казначейство определило формы документов для обеспечения обязательств при сопровождении целевых средств. Соответствующая информация содержится в приказе Казначейства № 6н, который вступает в силу 19 апреля.

В частности, определены формы казначейского обеспечения обязательств, заявления на выдачу (перевод, изменение или отзыв) и на исполнение казначейского обеспечения обязательств. Также определен порядок заполнения указанных документов.

Напомним, что казначейское обеспечение обязательств применяется в отношении целевых субсидий юридическим лицам, а также авансовых платежей по контрактам и целевых средств, предоставляемых юридическим лицам на основании государственных контрактов, предметом которых является строительство объектов госсобственности, а также контрактов (договоров), заключаемых в рамках их исполнения.