Единый реестр МСП могут обновить до 1 мая

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил обновить Единый реестр малого и среднего предпринимательства (МСП) до 1 мая. С таким предложением бизнес-омбудсмен выступил на онлайн-совещании с региональными уполномоченными по защите прав предпринимателей.

Он отметил, что принимаемые государством антикризисные меры поддержки малых и микропредприятий касаются только тех, кто включен в Единый реестр МСП, администрируемый ФНС России. Реестр обновляется ежегодно 10 августа, в него вносятся новые участники, исключаются те, кто не представил сведения о среднесписочной численности работников или налоговую отчетность. При этом возвращение статуса МСП осуществляется по заявлению налогоплательщика не ранее 10 августа следующего года.

По мнению Титова, в условиях острого кризиса необходимо срочно внести изменения в Единый реестр МСП, не дожидаясь обычного срока, и до 1 мая включить в реестр предпринимателей, соответствующих установленным критериям (в том числе, отсутствующих в реестре по формальным причинам). Кроме того, следует проинформировать таких субъектов МСП о включении в реестр и о полагающихся им мерах господдержки.

Также бизнес-омбудсмен заявил, что принцип отнесения МСП к отраслям, наиболее пострадавшим от последствий коронавируса, страдает формальностью и обесценивает масштабы потенциальной государственной поддержки. «Множество проблем возникает из-за того, что ОКВЭДы в этом перечне определены весьма формально. В результате у многих предпринимателей основной ОКВЭД в списке не значится, хотя сфера деятельности та же, или почти та же. И в помощи им отказывают», – отметил он.

В связи с этим Титов предлагает признать пострадавшими все предприятия, независимо от отрасли, у которых выручка за первый квартал упала не менее чем на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года, если они сохранили численность своих коллективов не менее чем на 90%.