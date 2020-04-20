Совфед одобрил закон об изменении порядка госзакупок в нерабочие дни

Совет Федерации одобрил закон, который, упрощает процедуру госзакупок для предприятий и меняет порядок их проведения в связи с установлением на территории РФ нерабочих дней из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

Согласно законопроекту, в течение таких нерабочих дней сроки, предусмотренные 223-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, исчисляемые в рабочих днях, учитываются в календарных днях, при этом суббота и воскресенье не считаются. Если последний день срока приходится на нерабочий, днем окончания срока считается такой нерабочий день, за исключением случаев, если последний день срока приходится на субботу, воскресенье или нерабочий праздничный день, тогда днем окончания срока считается ближайший следующий нерабочий день, не являющийся субботой, воскресеньем или нерабочим праздничным днем.

Также закон предполагает повышение с 300 до 600 тыс. руб. предельного размера закупки, которую заказчик вправе проводить у единственного поставщика, а также устанавливает, что годовой объем закупок у единственного поставщика, не должен превышать 10% совокупного годового объема закупок заказчика.

Предусматривается, что установление в извещении о закупке и проекте контракта, приглашении принять участие в определении поставщика закрытым способом требования об обеспечении гарантийных обязательств является не обязанностью, а правом заказчика. Эта норма вступит в силу 1 июля. При этом размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 10% от начальной (максимальной) цены контракта. Меняются размеры обеспечения исполнения контракта — в общем случае они устанавливаются в размере от 0,5% до 30% начальной (максимальной) цены контракта, а если контрактом предусмотрена выплата аванса, то не менее чем в размере аванса.