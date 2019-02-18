Предъявление дополнительных требований при закупке услуг по организации отдыха и оздоровления детей

По поручению Президента разработан и внесен в Государственную Думу РФ законопроект, согласно которому в ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44 (далее - ФЗ № 44) будут внесены изменения в ст. 56 и ст. 56.1 (1).

Данными законодательными изменениями планируется установить обязанность заказчиков осуществлять закупки услуг по организации отдыха и оздоровления детей исключительно путем проведения (2):

- конкурса с ограниченным участием;

- конкурса с ограниченным участием в электронной форме.

Следует напомнить, что в отношении вышеназванных процедур наряду с требованиями, установленными ч. 1, ч. 1.1 (при наличии такого требования) ст. 31 ФЗ № 44 предъявляются дополнительные требования в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона о контрактной системе.

При этом, такие требования не могут использоваться в качестве критерия оценки заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием и конкурсе с ограниченным участием в электронной форме(3).

Предлагаемые поправки направлены на обеспечение участия в закупках услуг по организации отдыха детей и их оздоровлению только тех лиц, которые обладают необходимым уровнем квалификации и предлагают наилучшие условия исполнения контрактов.

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1) См. Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru);

2) См. Законопроект N 640257-7 (http://sozd.duma.gov.ru/bill/640257-7) ;

3) См. Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru).



