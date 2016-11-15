ТрейдИнспект – победителям тендеров

Представители Электронной торговой площадки ГПБ приняли участие в Форуме «Тендерные продажи», который прошел 9-11 ноября 2016 г. в Москве. Большой интерес вызвала информационно-аналитическая система ТрейдИнспект, продемонстрированная впервые, еще до официального старта продаж. Экскурс по современным методам поиска поставщиков провела Юлия Шадрина, руководитель дирекции маркетинга и обслуживания клиентов ЭТП ГПБ, спикер Форума.

Презентация ЭТП ГПБ на Форуме «Тендерные продажи» была посвящена организованному профессиональному подходу к закупкам. Юлия Шадрина, разработчик программы обучения поставщиков по 223-ФЗ, рассказала о преимуществах тендеров перед прямыми продажами, о методах поиска квалифицированных тендерных специалистов и об особенностях передачи тендерной работы на аутсорсинг.

Форум «Тендерные продажи» стал масштабной бизнес-площадкой для всех, кто интересуется вопросами электронных торгов. Поэтому именно здесь была представлена новая информационно-аналитическая система ТрейдИнспект. Все желающие получили карты бесплатного доступа в систему на 60 дней. В связи с высоким спросом, специалистами ЭТП ГПБ были выпущены дополнительные промокоды для бесплатного ознакомления с системой.

«ТрейдИнспект задумывался не как коммерческий продукт, а как эффективный аналитический инструмент для участников закупок, - рассказала Юлия Шадрина. - Он максимально упрощает анализ большого массива данных по тендерам, генерирует аналитические отчеты с выгрузкой для предоставления результатов руководству, оповещает об актуальных процедурах и изменениях законодательства, предоставляет аналитические справки экспертов отрасли. Система непрерывно развивается и совершенствуется за счет сбора данных от участников и внедрения новых функций».

Форум «Тендерные продажи» прошел в Москве на стадионе «Открытие Арена» и собрал более 2000 участников, среди которых были предприниматели, собственники и руководители компаний, директора по развитию, тендерные специалисты, менеджеры по продажам, специалисты по госзакупкам. На Форуме выступило более 30 спикеров. Он стал первым бизнес-событием национального масштаба для участников тендеров.

ЭТП ГПБ – дочернее предприятие Газпромбанка. Согласно отчетам Минэкономразвития - электронная площадка №1 в России для организации закупок по 223-ФЗ.