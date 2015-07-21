ЭТП Газпромбанка провела первые торги по капремонту

В конце мая этого года Электронная торговая площадка Газпромбанка (ЭТП ГПБ) стала оператором торгов Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области. Уже проведены первые два конкурса: на выполнение капитального ремонта и на проведение строительного контроля выполненных работ.

«Конкурс на электронной площадке состоялся впервые, - говорит генеральный директор Фонда Александр Караваев. - При этом все было организовано на высоком уровне, прошло оперативно и с соблюдением всех процедур открытого конкурса».

Первый лот представлен десятью домами, три из которых расположены в границах городского округа Заречный и семь на территории Сухого Лога. Второй лот включает 27 объектов: двадцать домов в Ирбите, три в Тавдинском и четыре дома в Туринском городских округах. По первому лоту конкурсные предложения направили три участника. По второму лоту поступили две заявки. 21 мая был открыт доступ к заявкам на выполнение работ по капитальному ремонту по этим же лотам. Итоги этих первых конкурсов уже подведены. Капитальным ремонтом в Заречном и Сухом Логе займется ООО "Олимп", а в остальных муниципалитетах - ООО "Линкор". Контролировать работы будут ООО "ДЕЗ" и ООО "ОСК".

«Электронные аукционы в сфере капремонта имеют хорошие перспективы и выгодны всем участникам процесса. Помимо гарантированной прозрачности электронных торгов, есть целый ряд дополнительных преимуществ: автоматизация процесса управления закупками, минимизация ошибок, обусловленных "человеческим фактором", сокращение издержек заказчика, доступность широкого круга поставщиков, - отмечает генеральный директор ЭТП Газпромбанка Михаил Константинов. - ЭТП ГПБ специализируется на работе с Фондами, включенными в региональную систему капитального ремонта, и полностью обеспечивает функционал проведения конкурентных процедур, учитывая лучшие практики работы по 44-ФЗ и 223-ФЗ”.