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    В феврале снабженцы электроэнергетических компаний встретятся в отеле InterContinental

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    20 февраля в Москве открывается конференция «Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике» (Инвестэнерго-2019). Конференция собирает службы материально-технического обеспечения и капитального строительства генерирующих, сетевых и сбытовых компаний. В неформальной обстановке коллеги могут обменяться мнениями о поставщиках, обсудить практические вопросы модернизации основных фондов, закупочные процедуры.  

    На конференции подводятся итоги ежегодного опроса энергетических компаний и награждаются лучшие производители в номинациях: паровые турбины, газовые турбины, гидротурбины, турбогенераторы, гидрогенераторы, котельное оборудование, реакторы, трансформаторы, высоковольтное оборудование, трубопроводная арматура, насосно-компрессорное оборудование, КИП и автоматика, кабельно-проводниковая продукция, опоры ЛЭП.

    Встреча проводится при поддержке Минпромторга России, Торгово-промышленной палаты и общественной организации «ТЭК-рейтинг».

    Каждый участник конференции получит настенную карту Российской Федерации «Инвестиционные проекты в электроэнергетике», которая информирует об отраслевых объектах строительства и планах по модернизации.

    Конференция состоится по адресу: Москва, улица Тверская, 22, отель InterContinental.

    Начало в 11 часов.

    Телефоны: + 7 (495) 514-44-68, 514-58-56; info@n-g-k.ru; www.n-g-k.ru


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    Участники конференции:

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