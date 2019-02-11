Заказчики Января 2019

ЭТП ГПБ продолжает динамично развиваться, предоставляя защищенные, конкурентные и прозрачные условия для проведения торгов в электронной форме. В январе 2019 года большое количество новых Заказчиков разместили перспективные торги на ЭТП ГПБ.



ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» - крупнейшее птицеводческое предприятие на Среднем Урале, основанное в 1981 году. Птицефабрика «Рефтинская» постоянно наращивает объемы производства, с каждым годом увеличивая выпуск мяса птицы. Проектная мощность предприятия 35 лет назад составляла 13,9 тыс. тонн мяса птицы в живом весе, но к настоящему времени этот показатель вырос в десятки раз: по итогам 2014 года птицефабрика произвела 65944,4 тонны мяса птицы в живом весе. В 2016 году этот показатель достиг 70 503 тонн.

Совокупная НМЦ лотов организации на электронных торгах с 2016 по 2019 год: 12,69 млрд. руб.

На момент написания статьи, на ЭТП ГПБ ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» размещало заказы на поставку оборудования, материалов, кормов, оказанию аудиторских услуг и другим задачам с максимальной начальной ценой лота от 750 800 руб. до 6 124 700 руб. На площадке представлены лоты компании без обеспечения, все позиции с использованием электронной подписи.

Закупки ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»

АО "ППО ЭВТ им. В.А.Ревунова"

Акционерное общество "Пензенское Производственное Объединение ЭВТ им. В.А. Ревунова" (АО "ППО ЭВТ им. В.А.Ревунова"), предприятие, основанное в 1946 году. С 1994 года завод начал производство «белой» бытовой техники и на сегодняшний день является одним из крупнейших производителей бытовой техники под собственными торговыми марками. По уровню технологий и оборудованию Пензенское производственное объединение ЭВТ принадлежит к числу наиболее современных предприятий Европы. Объем производства постоянно растет.

Совокупная НМЦ лотов организации на электронных торгах с 2012 по 2016 год: 1,22 млрд. руб.

На момент написания статьи, на ЭТП ГПБ ППО ЭВТ им. В.А.Ревунова размещал заказы по форме позиционных торгов на поставку кабеля, оборудования, оказание транспортных услуг. Торги по всем представленным лотам проводятся без предоставления обеспечения и без использования электронной подписи.

Закупки АО ППО ЭВТ ИМ. В.А. РЕВУНОВА

ООО "А-ТЕХНИКС"

А-ТЕХНИКС - специализированная ТОиР организация, компания группы "Аэрофлот", была создана в 2015 году для ремонта и обслуживания воздушных судов: Boeing 737 / 747 / 777 и Airbus 320. Компания располагает производственной базой во Внуково и филиалом в Оренбурге. Более 460 человек технического персонала со средним стажем 12 лет в ТОиР ВС. Более 13 тыс. м2 производственных площадей.

Совокупная НМЦ лотов организации на электронных торгах с 2016 по 2019 год: 2,33 млрд. руб.

На момент написания статьи, на ЭТП ГПБ ООО "А-ТЕХНИКС" размещал заказы на поставку оборудования, материалов, товаров, оказание услуг по техобслуживанию и ремонту и другим задачам с максимальной начальной ценой лота от 185 000 руб. до 5 040 000 руб. На площадке представлены лоты компании без обеспечения, все позиции с использованием электронной подписи.

Закупки ООО «А-ТЕХНИКС»

ООО «ДОЛГУЧАН»

Компания «Долгучан» с 2006 года осуществляет геолого-разведочные работы и добычу каменного угля в Южной части республики Саха (Якутия). Компания обладает действующей лицензией на разработку полезных ископаемых в Юго-Восточной части участка Локучакитский Чульмаканского каменноугольного месторождения сроком до 2025 года. Балансовые запасы составляют 82 миллиона тонн. Планируемый объем добычи и реализации 200 000 тонн каменного угля с 2018 года.

На момент написания статьи, на ЭТП ГПБ ООО «ДОЛГУЧАН» размещал заказы по форме запроса котировок на поставку оборудования, инструментов и материалов. Торги по всем представленным лотам проводятся без предоставления обеспечения и без использования электронной подписи.

Закупки ООО «ДОЛГУЧАН»

ООО «МУЖИЧЬЯ ПАВЛОВКА"

Организация специализируется в сфере сельскохозяйственной деятельности, выращивании зерновых культур, разведении скота, торговле сельхоз сырьем и животными, также занимается хранением и складированием нефти и продуктов ее переработки. В числе учредителей ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ".

Совокупная НМЦ лотов организации на электронных торгах с 2014 по 2018 год: 67,87 млн. руб.

На момент написания статьи, на ЭТП ГПБ ООО «МУЖИЧЬЯ ПАВЛОВКА» размещало заказы на поставку топлива и химических средств защиты растений, максимальная начальная цена лота от 1 572 970 руб. до 7 525 050 руб. На площадке представлены лоты компании без обеспечения, все позиции с использованием электронной подписи.

Закупки ООО «МУЖИЧЬЯ ПАВЛОВКА»

Все заказчики ЭТП ГПБ

Как стать поставщиком новых заказчиков декабря 2018 на ЭТП ГПБ:

1) Заполните анкету на регистрацию (состоит из 3 шагов):

1. Сведения о пользователе;

2. Сведения об организации;

3. Регистрационные документы;

2) Подпишите заявку на регистрацию электронной подписью;

3) Активируйте e-mail;

4) Найдите торги интересующей компании:



Закупки ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»

Закупки АО ППО ЭВТ ИМ. В.А. РЕВУНОВА

Закупки ООО «А-ТЕХНИКС»

Закупки ООО «ДОЛГУЧАН»

Закупки ООО «МУЖИЧЬЯ ПАВЛОВКА»