Премьер-министр утвердил концепцию повышения эффективности бюджетных расходов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 гг. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Концепция содержит 12 разделов. Документ предусматривает совершенствование системы госзакупок, а также внедрение в систему управления государственными финансами обзоров бюджетных расходов.

Кроме того, она предусматривает, в частности, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетов, совершенствование госпрограмм и внедрение принципов проектного управления, улучшение системы управления расходами.

Проект концепции был рассмотрен и одобрен на заседании кабмина 17 января 2019 г.