Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Премьер-министр утвердил концепцию повышения эффективности бюджетных расходов

    Премьер-министр утвердил концепцию повышения эффективности бюджетных расходов

    Поделиться

    Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 гг. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

    Концепция содержит 12 разделов. Документ предусматривает совершенствование системы госзакупок, а также внедрение в систему управления государственными финансами обзоров бюджетных расходов.

    Кроме того, она предусматривает, в частности, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетов, совершенствование госпрограмм и внедрение принципов проектного управления, улучшение системы управления расходами.

    Проект концепции был рассмотрен и одобрен на заседании кабмина 17 января 2019 г.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить