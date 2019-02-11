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    Как изменились правила финансового учёта при госзаказе

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    Выполняющие госзаказ за счёт средств федерального бюджета организации, не будут применять правила раздельного учёта результатов финансово-хозяйственной деятельности. Соответствующее постановление правительства вступило в силу.

    Данное постановление вносит изменения в правила ведения организациями раздельного учёта результатов финансово-хозяйственной деятельности. Эти правила предусматривают, что юрлицо или ИП должны предоставлять ряд документов, например, о раскрытии цены госконтракта, сумме субсидии или взноса. В свою очередь, казначейское сопровождение подразумевает, что Федеральное казначейство проверяет документы на соответствие фактически поставленным товарам, выполненным работам и оказанным услугам. Раньше все организации, которые выполняли госзаказ, должны были учитывать в регистрах бухучёта расходы по статьям затрат по каждому госконтракту и соглашению обособленно. Теперь такие строгие правила должны будут выполнять только компании, выполняющие государственный оборонный заказ.

    По законодательству, участвовать в госзаказе может любое юридическое лицо, в том числе индивидуальные предприниматели. Для участия в открытом конкурсе на выполнение государственного заказа можно подать неограниченное количество заявок, но контракт с государством или муниципалитетом заключит лишь один из участников.

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