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    Отправлять информацию в реестр госконтрактов будут по новым правилам

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    Министерство финансов РФ разработало новый порядок отправки сведений для реестра госконтрактов. При этом основной порядок обмена сведениями между заказчиками и казначейством останется прежним.

    По новым правилам в системе придётся указывать код объекта закупки по каталогу товаров, работ и услуг (КТРУ). После этого из КТРУ загрузится информация по позиции - наименование, ОКВЭД, данные по единицам измерения, характеристикам объекта закупки. Также, заказчику направят сведения о договорах с соисполнителями из числа СМП и СОНКО, если госконтрактом был предусмотрен субподряд по ч. 6 ст. 30 44-ФЗ. Кроме того, информацию о возникшей по госконтракту переплате следует указывать при направлении сведений об исполнении контракта.

    Таким образом, порядок привели в соответствие с 44-ФЗ с учетом поправок, включая появление новых электронных процедур. Общественное обсуждение проекта продлится до 15 февраля 2019 г.

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