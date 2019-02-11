Отправлять информацию в реестр госконтрактов будут по новым правилам

Министерство финансов РФ разработало новый порядок отправки сведений для реестра госконтрактов. При этом основной порядок обмена сведениями между заказчиками и казначейством останется прежним.

По новым правилам в системе придётся указывать код объекта закупки по каталогу товаров, работ и услуг (КТРУ). После этого из КТРУ загрузится информация по позиции - наименование, ОКВЭД, данные по единицам измерения, характеристикам объекта закупки. Также, заказчику направят сведения о договорах с соисполнителями из числа СМП и СОНКО, если госконтрактом был предусмотрен субподряд по ч. 6 ст. 30 44-ФЗ. Кроме того, информацию о возникшей по госконтракту переплате следует указывать при направлении сведений об исполнении контракта.

Таким образом, порядок привели в соответствие с 44-ФЗ с учетом поправок, включая появление новых электронных процедур. Общественное обсуждение проекта продлится до 15 февраля 2019 г.