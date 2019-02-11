Торги госимуществом упорядочат и переведут в электронную форму

Министерство экономического развития РФ предлагает упорядочить торги госимуществом и перевести их в электронную форму. Министерство подготовило проект закона «Об электронных торгах в РФ». Документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект предусматривает перевод всех торгов госимуществом на единую универсальную электронную процедуру с сохранением отраслевых особенностей в рамках законодательства, а также введение единого порядка проведения торгов в электронной форме. Документ предусматривает перевод всех имущественных торгов на электронные торговые площадки (ЭТП), отобранные правительством РФ для проведения госзакупок, установление единых требований к участникам торгов, документации о торгах.

В законопроекте оговаривается, какие его положения могут быть расширены и дополнены отраслевым законодательством, а какие нет. При этом к вопросам, которые регулируются исключительно отраслевым законодательством, отнесены обязательность проведения торгов, форма торгов, особенности проведения торгов в отношении конкретного имущества, перечень случаев, когда передача соответствующего имущества и имущественных прав возможна без торгов, требования к договору, существенным условиям договора.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, в России действует большой комплекс НПА (более 40), в той или иной степени регулирующих отношения по организации и проведению торгов в определенной сфере общественной жизни (приватизация, реализация арестованного имущества, заложенного имущества, имущества в ходе процедуры банкротства и т.д.). Правовое регулирование процедуры торгов в РФ носит фрагментарный характер, действующее законодательство не содержит общих норм, устанавливающих принципы и правила проведения торгов.