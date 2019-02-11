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    Поправки, касающиеся ведения исполнителями контрактов раздельного учета финансово-хозяйственной деятельности

    Автор: Елена Бусарова
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    Правительство РФ внесло изменение (1) в Постановление РФ от 19.01.1998 №47(2), касающееся раздельного учета финансово-хозяйственной деятельности. 

     Согласно законодательным новшествам, правила ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета (за исключением организаций, выполняющих государственный оборонный заказ), раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности и правила ведения организациями, выполняющими государственный оборонный заказ, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности не применяются организациями при использовании полученных ими на основании государственных контрактов средств, подлежащих казначейскому сопровождению в соответствии с бюджетным законодательством РФ.

     Иными словами, когда денежные средства подлежат казначейскому сопровождению, учет результатов финансово-хозяйственной деятельности не ведется.

    Данные поправки вступили в силу 02 февраля 2019 года.


    ____________________________________

    1) Постановление Правительства РФ от 24 января 2019 г. № 27 “О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. N 47”

    2) Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 47 "О Правилах ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности"


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