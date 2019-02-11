Какие закупки государственного оборонного заказа не учитываются при формировании плана закупок и планов-графиков закупок?

ФЗ № 571(1) дополнил новой частью 1.1 ст. 6 ФЗ «О государственном оборонном заказе», а именно: "1.1. закупки по государственному оборонному заказу в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники не учитываются при формировании, утверждении и ведении планов закупок и планов-графиков закупок, предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд."(2)



Таким образом, не все закупочные процедуры, касающиеся государственного оборонного заказа, отражаются в планах и планах–графиках.

Данные законодательные новшества вступили в силу с 08.01.2019 года.

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1) ФЗ от 27.12.2018 N 571-ФЗ "О внесении изменения в статью 6 Федерального закона "О государственном оборонном заказе" (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru)

2) Там же



