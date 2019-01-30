Законность применения повышающего коэффициента в контракте на строительные работы оценена судом

Тема заключения контракта на выполнение строительных работ с подрядчиком, применяющим упрощенную систему налогообложения (далее – УСН) беспокоит заказчиков не первый год. В таких случаях возникает дилемма как поступить заказчику с ценой контракта. Изначально он рассчитывает начальную (максимальную) цену контракта с учетом налога на добавленную стоимость (далее – НДС), и если побеждает подрядчик, применяющий УСН и не платящий НДС, то с НДС надо что-то делать. При этом уменьшить цену контракта на размер НДС нельзя, поскольку согласно ч. 2 ст. 34 федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон №44-ФЗ) контракт заключается на условиях, предусмотренных, в том числе заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт. В противном случае можно получить административный штраф по ч. 1 ст. 7.32 Кодекса об административных правонарушениях РФ.





В своих письмах (от 29 августа 2014 г. N 02-02-09/43300, от 2 ноября 2017 г. N 03-07-11/72354, от 27 декабря 2017 г. N 24-03-08/87276, от 21 декабря 2018 г. N 03-07-11/93342) Минфин России неоднократно указывал на недопустимость корректировки цены контракта, заключаемого с подрядчиком применяющим УСН.

А что остается в таком случае делать заказчику? В такой ситуации на практике заказчиками применяется повышающий коэффициент к цене контракта, который равен размеру НДС (до 2019 года этот коэффициент был равен 0,18). Заказчики заменяли в смете строку с НДС на строку с повышающим коэффициентом, тем самым добивались того, чтобы цена контракта оставалась неизменной, если подрядчик на УСН.

Главной ошибкой заказчиков в таких случаях бывает то, что они никоим образом не оговаривают в документации о закупке, а также проекте контракта возможность применения повышающего коэффициента, а берут его с потолка. Подобные действия, как показывает судебная практика, являются нарушением.

Так в постановлении Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 27.11.2018 N Ф02-5205/2018, Ф02-5207/2018 по делу N А74-15438/2017 уполномоченному органу и подрядчику отказали в удовлетворении требования о признании недействительными предписания и представления контрольного органа об устранении причин и условий совершения нарушений.

Указанные представление и предписание были выданы органом финансового контроля по итогам проверки заказчика. Так в документах об исполнении контракта были выявлены акты выполненных работ с коэффициентом 0,18, который был использован подрядчиком, применяющим УСН, с целью достичь уровня цен, предусмотренных контрактом, изначально включающих НДС.

Орган финансового контроля и суды признали действия заказчика по оплате суммы в размере коэффициента незаконными. В постановлении Арбитражного суда особо отмечается, что аукционной документацией на выполнение работ по капитальному ремонту, сводным сметным расчетом к ней, условиями заключенных сторонами государственных контрактов, не предусмотрено применение при определении стоимости работ коэффициента 0,18.





Таким образом, главная ошибка заказчика была в том, что он не предусмотрел в документации о закупке возможность применения повышающего коэффициента 0,18 на случай, если победителем будет подрядчик, применяющий УСН.