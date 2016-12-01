«Сделано в России»: электронные площадки

Генеральный директор ЭТП ГПБ Михаил Константинов выступил на Международном экспортном форуме. Он рассказал об уникальном комплексном электронном сервисе, который может не только использоваться для продвижения российских товаров и услуг на зарубежные рынки, но и сам поставляться на экспорт.





Международный экспортный форум «Сделано в России» проводился в Москве уже в четвертый раз. В этом году он состоялся 8 ноября. Мероприятие можно назвать уже традиционным для обсуждения актуальных проблем поддержки экспорта и перспектив его развития. Особенный интерес всегда вызывают выступления, посвященные практическому опыту наращивания поставок за рубеж.





В форуме приняли участие представители российских банков, региональных центров поддержки экспорта, федеральных и региональных органов исполнительной власти, отраслевых ассоциаций и объединений, деловых СМИ, экспертного сообщества, а также руководители крупного, среднего и малого бизнеса.





На форуме освещались следующие основные тематики:

Государственная программа поддержки экспорта.

Перспективы развития экспорта услуг.

Электронные площадки как инструмент продвижения продукции на экспорт.

Образовательный проект и развитие региональной системы поддержки экспорта.





На панельной сессии «E-commerce как одно из приоритетных направлений экспорта» на Форуме выступил Генеральный директор ЭТП ГПБ Михаил Константинов. Говоря об услугах площадки №1 в России, работающей в рамках Федерального закона №223-ФЗ, он отметил:





«Высокотехнологичное производство с высокой добавленной стоимостью и большим удельным весом инноваций – это та база, без которой не будет развития экономики на стратегическом горизонте. Многие наши клиенты работают именно над созданием этой базы. ЭТП ГПБ как продолжение сервисной модели Газпромбанка обеспечивает набор услуг, упорядочивающий отношения с иностранными поставщиками и инвесторами. Инвестор должен быть уверен в каждом этапе, от формирования затрат до их исполнения, прогноза сроков реализации каждой фазы, прогноза соблюдения бюджета и извлечения прибыли. Вот в этом мы видим нашу первоочередную задачу и наш вклад в перевооружение и развитие отечественного производства. «Сделано в России» должно означать «сделано качественно, в срок, и приносит высокую доходность».





В освещении событий Форума приняли участие ИТАР-ТАСС, ИД «КоммерсантЪ», радиостанция Business FM, телеканал Россия 24, журнал «Эксперт».