Как обосновать НМЦК в 2019 году

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) — это процедура расчета и документального оформления ценовой характеристики закупаемых товаров, работ или услуг. Разбираемся, как обосновать НМЦК в 2019 году.

Какие методы применяются для обоснования НМЦК и от чего зависит их выбор

Обоснование начальной максимальной цены контракта по 44-ФЗ представляет собой расчетные действия заказчика по определению стоимости конкретной закупочной процедуры.

Обоснование НМЦК по 44-ФЗ регулируется статьей 22. В п. 1 ст. 22 44-ФЗ приводятся все возможные методы расчета:

Метод сопоставимых рыночных цен или анализ рынка.

1. Тарифный.

2. Проектно-сметный.

3. Нормативный.

4. Затратный.

Начальная (максимальная) цена контракта рассчитывается задолго до осуществления самой закупки — еще на этапе планирования (ст. 18 44-ФЗ). Обоснование НМЦК в плане-графике является строго необходимым. Если заказчик нарушит данное требование и не предоставит в качестве приложения к плановой документации обоснование цены по покупке ЭЦП или любому другому государственному заказу, это грозит ему серьезными штрафными санкциями (Письмо Минфина РФ № 24-01-09/78284 от 22.11.2017).

За отсутствие расчета ответственный сотрудник может получить штраф в размере 1000 рублей, организация-заказчик — от 20 000 до 50 000 рублей (ст. 7.29.3 КоАП РФ).

Таким образом, обоснование НМЦК в плане-графике на 2018, 2019 и последующие периоды является обязательным.

Заказчик самостоятельно определяет, каким способом рассчитать начальную цену контракта. Выбранные методы обоснования НМЦК по 44-ФЗ в первую очередь зависят от закупаемого объекта и специфики предмета закупки.

К примеру, нормативный метод используется в случае заказа таких товаров, работ или услуг, реализация которых осуществляется в соответствии с законодательным нормативом.

Проектно-сметный метод надлежит использовать при закупке строительных или ремонтных работ.

Тарифный метод применятся для тех ТРУ, стоимость которых регулируется непосредственно государством.

Предельный способ является основным для тех организаций-заказчиков, у которых на вышестоящем уровне закреплены предельные цены.

Приоритетным способом по умолчанию признается анализа рынка.

В случае, когда все вышеуказанные методы не могут быть использованы для расчета цены контракта, заказчик может применить затратный способ. При этом, согласно ч. 12 ст. 22 44-ФЗ, ответственному специалисту надлежит составить обоснование невозможности применения методов расчета НМЦК (Письмо Минфина РФ № 24-02-06/37730 от 16.06.2017).

Как обосновать НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

Анализ рынка — это основной способ расчета НМЦК. Согласно ч. 6 ст. 22 44-ФЗ, сопоставление рыночных цен применяется в том случае, когда расчет не нужно выполнять с использованием нормативов, тарифов, смет или предельных цен. Документальное обоснование метода определения НМЦК в данном случае также нужно предоставлять вместе с планом-графиком.

Для того чтобы рассчитать начальную (максимальную) цену при помощи анализа рынка, специалисту организации-заказчика необходимо выполнить следующие действия:

1. выявить ТРУ, однородные или идентичные закупаемым, или же продукцию, которая может заменить предмет закупки;

2. исследовать конъюнктуру рынка и найти различные ценовые предложения;

3. указать однородность таких цен;

4. определить начальную цену контракта по формуле.

Далее разберем подробно, как провести расчет-обоснование цены государственного контракта.

Для определения однородных, идентичных или взаимозаменяемых товаров нужно проанализировать основные качественные, технические, технологические, функциональные и иные особенности объекта заказа.

Идентичные товар, работа или услуга — это ТРУ, имеющие аналогичные основные характеристики с предметом заказа. При выявлении таких характеристик можно воспользоваться Методическими рекомендациями, утвержденными Приказом Минфина РФ № 567 от 02.10.2013 и положениями ст. 22 44-ФЗ.

Если же после исследования рынка идентичные товары, работы или услуги не были обнаружены, то необходимо определить однородные ТРУ, воспользовавшись положениями ч. 2 и 14 ст. 22 44-ФЗ.

Далее нужно найти информацию о ценовых характеристиках закупаемых ТРУ. Для получения сведений о цене заказчик может действовать следующим образом:

- Направить запросы о предоставлении коммерческих предложений как минимум 5 поставщикам, указав в своем запросе функциональные характеристики объекта и основные условия заказа. При этом заказчик и поставщики имеют возможность обмениваться такой информацией посредством электронной почты (Письмо Минэкономразвития России № Д28и-1308 от 10.05.2016).

- Исследовать общедоступные источники, в том числе статистическую отчетность, размещенные в сети Интернет каталоги и ценовые предложения с официальных сайтов поставщиков (п. 2, 8 ч. 18 ст. 22 44-ФЗ).

- Воспользоваться сведениями из исполненных контрактов, размещенных в ЕИС (п. 7.3 методических рекомендаций из Приказа № 567).

- Опубликовать запрос цен в Единой информационной системе.

При необходимости организация-заказчик может воспользоваться несколькими инструментами поиска ценовых показателей одновременно.

После получения информации о ценах заказчику необходимо исчислить коэффициент вариации для определения однородности полученных цен в соответствии с данной формулой (п. 3.20 МР из Приказа № 567):

V = (σ / <ц>) × 100,

где:

<ц> — средняя величина цены;

σ — среднеквадратическое отклонение.

Если расчетное значение коэффициента вариации будет в пределах 33 %, то такие ценовые предложения будут считаться однородными.

Как обосновать НМЦК тарифным методом

Расчет цены контракта тарифным методом необходим, если цена на предмет заказа подлежит государственному (муниципальному) регулированию (ч. 8 ст. 22 44-ФЗ). Среди таких закупаемых объектов, отпускаемых по определенным тарифам, выделяют коммунальные услуги и услуги связи:

- услуги водоснабжения и водоотведения (416-ФЗ от 07.12.2011);

- теплоснабжение (ч. 1 ст. 8 190-ФЗ от 27.07.2010);

- предоставление электроэнергии (п. 3, 4 ст. 23.1 35-ФЗ от 27.07.2003);

- электросвязь, почтовая связь (ПП РФ № 637 от 24.10.2005).

Как сделать обоснование цены по 44-ФЗ — пример для тарифного метода приведен в п. 5.2 Методических указаниях из Приказа № 567. Для расчета цены контракта в данном случае тарифная единица услуги умножается на их количественный показатель (ч. 8 ст. 22 44-ФЗ). Все актуальные тарифы можно найти на официальных сайтах поставщиков либо узнать у местных регулирующих организаций.

Как обосновать НМЦК проектно-сметным методом

Проектно-сметный метод используется для следующих закупок (ч. 9 ст. 22 44-ФЗ):

- Строительство, реконструкция, капитальный или текущий ремонт. Все работы должны выполняться в строгом соответствии с проектной документацией.

- Сохранение памятников культурного и исторического наследия, за исключением научно-методического руководства, а также технического и авторского надзора за данными работами.

Непосредственным обоснованием цены контракта в данном случае является проектно-сметная документация, составленная согласно Методике применения сметных норм (Приказ Минстроя РФ № 1028/пр от 29.12.2016).

Заказчику следует помнить, что с 01.07.2019 будет действовать измененная редакция ч. 13 ст. 48 ГрК РФ. С этого момента проектная документация должна будет включать раздел «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства» в тех случаях, когда строительство, реконструкция или снос финансируются с привлечением бюджетных средств.

Как обосновать НМЦК нормативным методом

Нормативный способ используется в том случае, если вышестоящая организация или регулирующий орган установил для заказчика предельные ценовые величины на ТРУ (ч. 7 ст. 22 № 44-ФЗ).

Информация о предельных ценах находится в открытом доступе (ч. 6 ст. 19 44-ФЗ). С ней можно ознакомиться в Единой информационной системе в разделе «Планирование закупок» по следующей ссылке http://www.zakupki.gov.ru/epz/normalizationrules/quicksearch/search.html.

Обоснование-расчет цены контракта производится согласно п. 4.2 МР из Приказа № 567 — предельная цена на товар, работу или услугу умножается на необходимое заказчику количество закупаемых ТРУ.

Как обосновать НМЦК затратным методом

При заказе ТРУ, обладающих уникальными функциональными характеристиками, поставить которые могут лишь считанное количество исполнителей, заказчик может использовать затратный метод. То есть затратным способом рассчитываются те цены контракта, которые нельзя обосновать другими методиками (ч. 10 ст. 22 44-ФЗ).

Расчет в данном случае осуществляется путем суммирования совокупных прямых и косвенных издержек, образующихся при реализации конкретных ТРУ. Для информации о таких затратах заказчик может обратиться напрямую к поставщику.

К такому расчету нужно прилагать образец обоснования предлагаемой цены контракта, а также разъяснения о невозможности применения иных способов.

Какие закупки имеют особенности обоснования НМЦК

Не все начальные (максимальные) цены могут обосновываться вышеуказанными пятью методами расчета. Представим ряд закупок, не подпадающих под обычные правила обоснования НМЦК:

- Государственный оборонный заказ (ч. 21 ст. 22 44-ФЗ). Цены на ГОЗ рассчитываются посредством государственного регулирования (ПП РФ № 1465 от 02.12.2017).

- Энергосервисные контракты (ч. 19 ст. 108 44-ФЗ). Расчет осуществляется в соответствии с ПП РФ № 636 от 18.08.2010.

- Отдельные виды медицинского оборудования (ПП РФ № 881 от 03.11.2011), лекарственные препараты для медицинского использования, одноразовых медицинских изделий из ПВХ (Приказ Минздрава РФ № 759н, Минпромторга России № 3450 от 04.10.2017).

- Стандартное жилье, приобретаемое у единственного поставщика (ч. 21.1 ст. 22 44-ФЗ, 161-ФЗ от 24.07.2008).

- Услуги по регулярным перевозкам пассажиров, багажа в автобусах и трамваях (ч. 21.2 ст. 22 44-ФЗ, ст. 14 220-ФЗ, Приказ Минтранса России № 513 от 08.12.2017).

- Заключение контрактов в регионах со встречными инвестиционными обязательствами (п. 3 ч. 3 ст. 111.4 44-ФЗ, пп. «в» п. 1 ПП РФ № 1166 от 12.11.2016).