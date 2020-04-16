Бесплатный электронный оборот от ЭТП ГПБ на 6 месяцев

В условиях сложной эпидемиологической обстановки ЭДО ЭТП ГПБ заботится о пользователях и клиентах площадки.

Мы понимаем, что сложные обстоятельства требуют верных решений, потому идем дальше. ЭТП ГПБ предлагает всем клиентам бесплатный ЭДО на полгода! Заполните заявку на сайте и получите полностью бесплатное подключение по тарифу #Лучшедома.

ЭДО позволяет осуществлять юридически значимый документооборот из любой точки России, мы помогаем налаживать удаленную работу сотрудников, переведенных на самоизоляцию, даем возможность поддерживать бизнес работоспособным, невзирая на карантин.

Все оформившие заявку на сайте с 16 апреля по 31 мая – получат полный пакет ЭДО ЭТП ГПБ совершенно бесплатно. В пакет входит модуль интеграции с 1С и много других важных преимуществ.

ВАЖНО: если вы не зарегистрированы в системе ЭДО ЭТП ГПБ, после регистрации на сайте, необходимо будет пройти регистрацию в системе для обеспечения бесплатного подключения.

В течении шести месяцев антикризисная мера позволит использовать функционал юридически значимого безопасного документооборота совершенно бесплатно! Включая базовую настройку, консультирование и поддержку.

Наиболее актуальные функции:

– обмен первичными бухгалтерскими документами, в том числе с ЭТП ГПБ;

– подписание договоров с заказчиками и клиентами;

– оперативное согласование документов удаленными группами сотрудников;

– быстрое и безопасное подключение к ЭДО в условиях удаленной работы;

– полный удаленный доступ к архиву электронных документов.

Подключите ЭДО ЭТП ГПБ через заявку на сайте с 16 апреля по 31 мая и получите бесплатный инструмент для поддержания вашего бизнеса на 6 месяцев. ЭТП ГПБ – преодолеем кризис вместе!