Тихие омуты: как распределяются субсидии и субвенции российского бюджета

Публикуемые российскими ведомствами открытые данные позволяют довольно многое узнать о том, куда идут деньги из федерального бюджета. И они же показывают, что часть бюджетных средств тратится не самым прозрачным образом

Какой объем бюджетных средств в России распределяется неконкурентным образом? Как получают деньги университеты, больницы, исследовательские центры и другие бюджетные учреждения? Сколько средств и на какие цели распределяется по регионам год за годом? Это лишь малая часть вопросов о том, как устроен российский бюджет. Где искать ответы?

Открытые финансы

Надо отдать должное Минфину и Федеральному казначейству — с 2015 года большой объем информации публикуется на Едином портале бюджетной системы. Среди прочего там есть «Реестр субсидий» — раздел о трансфертах, субсидиях и субвенциях из федерального бюджета, то есть о средствах, перечисляемых другим уровням бюджетной системы и организациям на выполнение госзаданий, софинансирование целевых расходов (субсидии) или на исполнение определенных полномочий (субвенции). Раздел содержит не только общую информацию о каждой субсидии, но и сведения о проведенных по ней платежах, распределителях и получателях, тексты соглашений о предоставлении субсидий и госзадания организаций. Все это доступно в формате открытых данных через открытый API.

Благодаря этому у проекта КГИ «Госзатраты» появилась возможность в 2018 году создать специальный подпроект «Госзатраты. Субсидии». На основе открытых данных реестра были созданы профили распределителей и получателей, как, например, ОТР, что сделало данные еще более удобными для работы аналитиков и исследователей.

15 трлн руб.

Всего в реестре содержится информация о 93 тыс. субсидий на сумму 15,35 трлн руб. Механизм их распределения в бюджетной системе России практически никогда не имел отношения к конкуренции. Средства предоставляются по специальным договорам субсидий и субвенций, через которые главные распорядители бюджетных средств раздают их учреждениям, нижестоящим органам власти и другим организациям, в том числе некоммерческим и коммерческим.

Механизм субсидий и субвенций используется правительством для перераспределения части доходов в пользу регионов, Министерством науки и высшего образования — для выдачи заданий университетам по обучению на бюджетных местах; с помощью этого механизма оказывается поддержка крупнейшим государственным и негосударственным НКО, СМИ, представителям общественности и коммерческим компаниям. Главная особенность такого подхода к распределению общественного блага состоит в том, что в отличие от госзаказа (госзакупок и госконтрактов) субсидии гораздо менее жестко регулируются. А они охватывают заметную часть государственного бюджета.

Субсидии-2018

Всего, по данным на 14 января 2019 года, в 2018 году было заключено 17 253 соглашения о субсидиях на общую сумму 2,88 трлн руб. Напомним, что все расходы федерального бюджета в прошлом году составили 16,8 трлн руб.

Топ-20 субсидий в сумме составляет 531,5 млрд руб., или 18,5% от всех субсидий за год. Их получателями стали транспортные организации, региональные органы власти, медиакомпании, банки, фонды и федеральные государственные учреждения. Период, на который выданы субсидии, то есть срок, за который должно быть выполнено госзадание, может варьироваться от нескольких дней до нескольких лет.

В 2018 году половина всех средств была распределена шестью главными распорядителями — Минобрнауки, Минсельхозом, Минпросвещения, Минздравом, Минэкономразвития и Минкультуры.

Получателями субсидий являются:

- Cубъекты Федерации (региональные правительства и органы власти) — 4126 субсидий на сумму 832 млрд руб.;

- Юридические лица (федеральные государственные учреждения, НКО, компании, ИП) — 13 127 субсидий на сумму 2,05 трлн руб.

Крупнейшие субсидии были выданы Минтрансом для госкомпании «Российские автомобильные дороги» (74,8 млрд руб.), а также Минэкономразвития в адрес минэкономики Калининградской области (56 млрд руб.) и минфина Крыма (43 млрд руб.).

Особые правила

Важно, что часть субсидий предоставляется автономным и некоммерческим организациям, а также коммерческим структурам. Фактически возникает механизм вывода государственного финансирования из-под регулирования законом о госзакупках. Оценка точной доли таких субсидий при текущей структуре данных трудоемка, но ее планируется сделать в этом году.

Можно вспомнить, как в 2015 году Аналитический центр при правительстве был преобразован из федерального государственного бюджетного учреждения в подчиненную правительству автономную некоммерческую организацию. У этого решения могли быть свои резоны, но одним из последствий стало выведение всех расходов организации из-под закона 44-ФЗ о госзакупках, причем не подвело организацию под гораздо более простой в исполнении 223-ФЗ о закупках бюджетных учреждений и госкомпаний. Получателями крупных субсидий являются и компании или НКО, не подчиненные правительству, но получающие субсидии, иногда на миллиарды рублей. Вполне возможно, что законодательство о закупках слишком жесткое и не годится на все случаи жизни. Но разве хорошо, что мы не знаем, как в итоге распределяется немалая часть бюджетных средств? Мы знаем только, на что и кому их выделили, но как они использовались — неизвестно.

Прозрачность «Цифровой экономики»

Важный вопрос ближайших лет — как именно будут распределяться средства по новым национальным проектам и, в частности, по программе «Цифровая экономика».

Эту программу можно назвать ключевой с точки зрения будущего присутствия государства в российской экономике. Огромные бюджетные средства будут потрачены на самые разные направления, от здравоохранения до образования, от цифровой прослеживаемости товаров до создания новых платформ, что вызывает сразу много вопросов.

Будут ли эти расходы подотчетны гражданам?

Будет ли государство раздавать субсидии крупнейшим госкорпорациям и назначать единственных исполнителей по контракту или будет поддерживать конкуренцию на рынке ИТ?

Будет ли идти по пути создания государственно-частных партнерств?

Ответы на эти вопросы, в частности, покажут, как государство собирается достигать обещанного технологического прорыва и стоит ли нам (предпринимателям, журналистам, просто гражданам) вообще на него надеяться.