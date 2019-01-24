Минфин прорабатывает вопрос возвращения регулирования закупок, исключенных из сферы закона о закупках госкомпаний

Москва. 17 января. ИНТЕРФАКС - Минфин прорабатывает вопрос возвращения регулирования закупок госкомпаний, которые ранее были исключены из сферы действия закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), заявила "Интерфаксу" в кулуарах Гайдаровского форума директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Татьяна Демидова.

"Готовили на площадке Минфина законопроект, регулирующий исключения из сферы действия 223-ФЗ - сделки между взаимозависимыми компаниями и сделки, связанные с исполнением контрактов с зарубежными заказчиками, - сказала Т.Демидова. - Пока мы не получили поддержки от главного правового управления - сейчас есть замечание с предложением проанализировать имеющуюся практику и после этого вернуться к решению данного вопроса".

По словам Т.Демидовой, в настоящее время Минфин в рамках выполнения этого поручения занимается анализом сложившейся ситуации.

"Проблема заключается в том, что по факту информация об этих сделках вообще не размещается в ЕИС, - заметила Т.Демидова. - Поэтому будем работать на сравнении: информации о сделках, которые размещались в ЕИС в предыдущем году и вышли из-под регулирования, с данными прошлого года, сопоставлять и выяснять причину резкого падения информационного фона".

В ходе Гайдаровского форума Т.Демидова отметила, что ряд исключений из 223-ФЗ носят спорный характер. В первую очередь к их числу она отнесла закупки с взаимозависимыми компаниями (т.е. с долей в 25% плюс одна акция), закупки зарубежными подразделениями госкомпаний для собственных нужд товаров, работ, услуг у местных поставщиков, а также закупки у зарубежных поставщиков при выполнении экспортных контрактов. По ее словам, эти исключения несут собой значительные риски, в том числе связанные с тем, что такие сделки никак не отражаются в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок и, соответственно, их невозможно ни проанализировать, ни проконтролировать.

"Из данных ЕИС следует, что в сфере госзакупок (закон "О контрактной системе", 44-ФЗ) в прошлом году каких либо резких изменений не произошло, то в сфере закупок госкомпаний ситуация другая, - сказала Т.Демидова. - В 2017 году объем извещений госкомпаний о закупках составлял 24 трлн рублей, а в 2018 году объем таких извещений составил менее 15 трлн рублей".

При этом Т.Демидова подчеркнула, что общий объем заключенных госкомпаниями контрактов в 2018 году (14,7 трлн рублей) оказался на сопоставимом уровне с аналогичным показателем 2017 года (18 трлн рублей).

"Причем фактически нет расхождения между объемом заключенных контрактов и объемом извещений о закупках, - добавила она. - Это говорит о том, что либо очень большой блок закупок госкомпаний вышел из-под сферы регулирования 223-ФЗ, либо попал в закрытую плоскость".

По словам Т.Демидовой, сейчас Минфин завершает подготовку мониторинга госзакупок и закупок госкомпаний. В соответствующий отчет министерство планирует включить результаты анализа ситуации, сложившейся с закупками госкомпаний.