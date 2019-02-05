Разъяснение Минфина России Приказа от 4 июня 2018 г. № 126н "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Для правильного применения участниками закупочного процесса Приказа Минфина России от 4 июня 2018 г. № 126н "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Приказ № 126н)(1) Минфин России подготовил разъясняющее информационное письмо (2), в котором говорится о следующем.



Электронные закупочные процедуры

Условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, допускаемых на территорию РФ, установленные Приказом № 126н, применяются при осуществлении процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренных положениями названного приказа, в том числе в электронной форме (3).

Условия допуска, предусмотренные Приказом № 126н, для целей осуществления закупок товаров, в отношении которых Правительством РФ установлен запрет

Условия допуска товаров, предусмотренные положениями Приказа № 126н, не применяются к товарам, в отношении которых Правительством РФ установлен запрет(4) согласно ч.3 ст. 14 ФЗ № 44 (5).

Осуществление закупок лекарственных препаратов

В Постановлении Правительства РФ от 30 ноября 2015 г. № 1289 "Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Постановление № 1289) указаны ограничения и условия допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, в целях осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

При наличии совокупности условий, установленных пп. 1.4 п.1 Приказа № 126н, заключение контракта осуществляется с тем участником закупки, который предложил наименьшую цену контракта среди участников процедуры, заявки которых не отклонены согласно п. 1 Постановления № 1289 (6).

Декларирование участником закупки в заявке наименования страны происхождения товара

Декларированием страны происхождения товара является указание наименования его страны происхождения. С учетом того, что в Приказе № 126н не указаны требования о представлении определенного документа в качестве декларации о стране происхождения товара, указание участником закупки в заявке наименования страны происхождения товара является декларированием страны происхождения товара (7).

Предмет одного контракта (одного лота)

В п. 3 Приказа № 126н указано, что для целей применения названного приказа не могут быть предметом одного контракта (одного лота) товары, указанные в Перечне и не указанные в нем. Иными словами, включение заказчиком в состав одного лота товаров, прописанных в Перечне и не прописанных в нем, не будет соответствовать условиям допуска товаров, которые предусмотрены законодательством о контрактной системе (8).

Таким образом, вышеуказанное письмо Минфина России разъясняет как заказчикам, так и участникам закупок особенности и нюансы применения некоторых положений Приказа № 126н.

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1) См. Приказа Минфина России от 4 июня 2018 г. № 126н "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (http://www.pravo.gov.ru) .

2) См. Письмо Минфина России от 18 января 2019 г. № 24-01-07/2281 “О применении отдельных положений приказа Минфина России от 04.06.2018 N 126н "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд” (https://www.minfin.ru , http://www.consultant.ru) .

3) Там же .

4) Там же .

5) Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ (http://www.pravo.gov.ru) .

6) Там же .

7) Там же.

8) Там же.



