Ужесточение требований к участникам закупок при организации детского питания

Своевременное обеспечение детей качественными продуктами питания является одной из злободневных и актуальных тем закупочной деятельности заказчиков. В этой связи Роспотребнадзор предлагает внести изменения в ст. 31 ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 (1) (далее - ФЗ № 44).



Согласно проекту ФЗ «О внесении изменений в статью 31 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» часть 1 будет дополнена частью 1.2 следующего содержания:

«1.2. Заказчик обязан при закупке продуктов для организации питания детей установить требование об отсутствии в предусмотренном настоящим ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее- РНП) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица» (2).

Таким образом, в случае принятия вышеназванных изменений законодатель ужесточит требования к участникам закупок на поставку продуктов питания для детей по ФЗ № 44. Поставщикам, желающим участвовать в подобных процедурах, следует надлежащим образом выполнять свои контрактные обязательства и избегать попадания в РНП. В противном случае при установлении вышеуказанного требования их участие в закупках продуктов питания для детей будет невозможно.

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1) См. ст 31 ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru).

2) Проект ФЗ «О внесении изменений в статью 31 Федерального закона «О контрактной системе с сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (https://regulation.gov.ru/projects#npa=87337) .



