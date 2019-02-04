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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Минфин России внес предложение об уточнении правил оценки заявок для закупок сложных строительных работ с НМЦК более 100 миллионов рублей

    Минфин России внес предложение об уточнении правил оценки заявок для закупок сложных строительных работ с НМЦК более 100 миллионов рублей

    Автор: Елена Бусарова
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    Минфин России выступил с инициативой об изменении Постановления Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1085 «Об утверждении правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (1)  (далее – Постановление №1085) для закупок сложных строительных работ с НМЦК более 100 миллионов рублей.  

    Проект изменений вышеназванного постановления предполагает, что утвержденные законодательные новшества не будут распространятся на закупки, извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС до дня вступления в силу настоящего постановления, либо приглашения принять участие в которых (проекты контрактов на закупки) направлены до дня вступления в силу такого нормативно-правового акта.

    Согласно проекту изменений Постановления № 1085: «в случае осуществления закупки (с НМЦК более 100 миллионов рублей), по результатам которой заключается контракт, предусматривающий выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, а также искусственных дорожных сооружений, включенных в состав автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения заказчик вправе в документации о закупке устанавливать в качестве нестоимостных критериев исключительно опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема по одному или нескольким из следующих показателей (2):

    • суммарная стоимость исполненных контрактов (договоров);

    стоимость самого крупного исполненного контракта (договора);

    • количество исполненных контрактов (договоров).

    Установление показателя «стоимость самого крупного исполненного контракта (договора) является обязательным. При этом значимость данного показателя в пределах критерия оценки устанавливается в размере не менее 50 %»(3).

    Также Минфин России предлагает изменить предельные величины значимости критериев оценки заявок вышеназванных закупок, а именно: минимальная значимость стоимостных критериев оценки должна составлять 60%, а максимальная значимость нестоимостных критериев оценки- 40%.

    Таким образом, в соответствии с проектом изменений Постановления № 1085 (публичное обсуждение завершается 01.02.2019 года) при проведении вышеназванных закупочных процедур предполагается, что:

    - при оценке заявок можно будет применять только один нестоимостной критерий;

    - важную роль при оценке заявок будет иметь показатель нестоимостного критерия о стоимости самого крупного исполненного контракта (договора);

    - максимальная значимость нестоимостных критериев оценки увеличится с 20 % до 40%.


    ______________________________

    1) См. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1085 (ред. от 14.11.2016) "Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru) .

    2) Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=87766) .

    3) Там же.


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