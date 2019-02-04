Поставщики Москвы и Московской области обучились закупкам на ЭТП ГПБ

31 января в подмосковном пансионате города Звенигород прошла встреча крупнейших поставщиков Москвы и Московской области в рамках семинара на тему: «Электронные закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ: вступившие изменения и практика работы на ЭТП ГПБ».

Михаил Шелоумов, руководитель направления методологии государственных и корпоративных закупок ЭТП ГПБ, в качестве ключевого спикера мероприятия, освятил применение законодательства о контрактной системе, детально разобрал текущие изменения Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ, а также практику их применения с учетом возможностей электронной торговой площадки. В рамках живого диалога обсуждались кейсы по решению актуальных задач поставщиков в меняющихся условиях регламентируемых закупок.

Отдельным тематическим блоком рассматривались ситуации возникновения рисков попадания участника торгов в реестр ненадежных поставщиков (РНП) за счет уклонения от заключения контракта, либо в случае ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств.

Любовь Шалдунова, руководитель маркетинговых проектов, рассказала о сервисах ЭТП ГПБ, решающих задачи поставщиков на каждом этапе участия в торгах: от подачи заявки на участие в тендере до исполнения контракта. По итогам мероприятия все его участники отметили практическую пользу семинара и выразили надежду на подобный формат в будущем.



