Странам ЕАЭС разрешили участвовать в закупках российского софта

Производители программного обеспечения из стран ЕАЭС могут участвовать в российских тендерах. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации».

Медведев напомнил, что с прошлого года РФ обеспечивает возможности для равного допуска программного обеспечения из государств ЕАЭС. При условии, если оно внесено в единый реестр программ и действует наряду с аналогичным российским ПО.

По его словам, госзакупки программного обеспечения из стран ЕАЭС регулируются в России законодательством о контрактной системе. Так что компании-правообладатели из стран ЕАЭС могут внести свои продукты в реестр и тем самым получить доступ к российскому рынку и участвовать в закупочных процедурах.

При этом премьер-министр подчеркнул, что Россия готова предложить партнерам много своих цифровых продуктов.