Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Странам ЕАЭС разрешили участвовать в закупках российского софта

    Странам ЕАЭС разрешили участвовать в закупках российского софта

    Поделиться

    Производители программного обеспечения из стран ЕАЭС могут участвовать в российских тендерах. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации».

    Медведев напомнил, что с прошлого года РФ обеспечивает возможности для равного допуска программного обеспечения из государств ЕАЭС. При условии, если оно внесено в единый реестр программ и действует наряду с аналогичным российским ПО.

    По его словам, госзакупки программного обеспечения из стран ЕАЭС регулируются в России законодательством о контрактной системе. Так что компании-правообладатели из стран ЕАЭС могут внести свои продукты в реестр и тем самым получить доступ к российскому рынку и участвовать в закупочных процедурах.

    При этом премьер-министр подчеркнул, что Россия готова предложить партнерам много своих цифровых продуктов.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить