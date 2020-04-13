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    Поздравляем с Днем Космонавтики!

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    12 апреля Россия отмечает День Космонавтики. В этот день, 12 апреля 1961 года, человек преодолел оковы земного притяжения и начал долгий, нелегкий путь преодоления космического пространства. Мы гордимся подвигом Юрия Гагарина и последовавших за ним в неизвестность советских и российских космонавтов, но также помним о заслугах ученых, строителей, рабочих заводов и еще огромного количества людей, создавших и создающих космическую программу России, ежедневно работающих на ее благо и развитие!

    На ЭТП ГПБ представлены Заказчики космической отрасли, осуществляющие реализацию сложнейших проектов, способствующих практическому развитию космонавтики и ракетостроения в России:

    АО Российские Космические Системы - 38 актуальных закупок Заказчика на ЭТП ГПБ;

    АО организация Агат - Головной экономический институт космической отрасли – 7 актуальных закупок Заказчика на ЭТП ГПБ;

    Газпром Космические Системы – 15 актуальных закупок Заказчика на ЭТП ГПБ;

    ПАО РКК Энергия;

    ПАО Протон-ПМ;

    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ;

    АО НПО Энергомаш;

    АО ЗЛАТМАШ;

    ФГУП НПЦАП;

    ФГУП НПЦАП-ПО Корпус;

    АО ЦЭНКИ;

    АО РКЦ ПРОГРЕСС;

    Поздравляем всех сопричастных и желаем успешной реализации поставленных целей, новых интересных проектов, эффективных разработок и научных прорывов!

    Для участия в торгах крупнейших Заказчиков РФ необходимо пройти регистрацию на ЭТП ГПБ.

    ЭТП ГПБ – стремимся к звездам вместе с вами!

    ЭТП ГПБ, закупки, 44-ФЗ, заказчики, 223-ФЗ, День Космонавтики, праздники
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