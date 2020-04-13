Поздравляем с Днем Космонавтики!

12 апреля Россия отмечает День Космонавтики. В этот день, 12 апреля 1961 года, человек преодолел оковы земного притяжения и начал долгий, нелегкий путь преодоления космического пространства. Мы гордимся подвигом Юрия Гагарина и последовавших за ним в неизвестность советских и российских космонавтов, но также помним о заслугах ученых, строителей, рабочих заводов и еще огромного количества людей, создавших и создающих космическую программу России, ежедневно работающих на ее благо и развитие!

На ЭТП ГПБ представлены Заказчики космической отрасли, осуществляющие реализацию сложнейших проектов, способствующих практическому развитию космонавтики и ракетостроения в России:

АО Российские Космические Системы - 38 актуальных закупок Заказчика на ЭТП ГПБ;

АО организация Агат - Головной экономический институт космической отрасли – 7 актуальных закупок Заказчика на ЭТП ГПБ;

Газпром Космические Системы – 15 актуальных закупок Заказчика на ЭТП ГПБ;

ПАО РКК Энергия;

ПАО Протон-ПМ;

АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ;

АО НПО Энергомаш;

АО ЗЛАТМАШ;

ФГУП НПЦАП;

ФГУП НПЦАП-ПО Корпус;

АО ЦЭНКИ;

АО РКЦ ПРОГРЕСС;

Поздравляем всех сопричастных и желаем успешной реализации поставленных целей, новых интересных проектов, эффективных разработок и научных прорывов!

Для участия в торгах крупнейших Заказчиков РФ необходимо пройти регистрацию на ЭТП ГПБ.

ЭТП ГПБ – стремимся к звездам вместе с вами!