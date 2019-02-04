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    Участники госзакупок смогут подписывать акты о выполненных работах в ЕИС

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    Федеральное казначейство планирует до июля этого года запустить механизм электронного актирования, который позволит заказчикам и поставщикам в сфере госзакупок подписывать акты выполненных работ в Единой информационной системе (ЕИС). Об этом сообщает ТАСС.

    По словам заместителя руководителя Казначейства Анны Катамадзе, заказчики и поставщики смогут подписывать акт выполненных работ в ЕИС, без бумажных экземпляров. Предложенный Казначейством инструмент позволит проследить информацию по исполнению договора госзакупки от начала до конца.

    Также, Казначейство подготовило специальное мобильное приложение для поставщиков, участвующих в госзакупках, которое будет запущено в феврале этого года. Поставщик сможет добавлять в избранное госзакупки, в которых он участвует, проверять, в каких процедурах участвовали другие компании, пользоваться новостной лентой и другими сервисами.

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