Правительство отменило большинство проверок бизнеса

В этом году допускается проведение внеплановых проверок только при наличии вреда или угрозы жизни и здоровью граждан, возникновении ЧС, по поручениям президента РФ и Правительства РФ, а также по требованию прокурора и для получения, продления, переоформления, отмены приостановления разрешений. Соответствующее Постановление № 438 приняло Правительство.

Эти меры должны привести к прекращению плановых проверок малого и среднего бизнеса, а число внеплановых проверок должно снизиться на 80%. Проверки проводятся дистанционно, с возможностью выезда только по согласованию с прокурором, или если это предусмотрено поручением Президента РФ или Правительства РФ.

Действие постановления распространяется на госконтроль, осуществляемый органами госвласти субъектов РФ. Минэкономразвития РФ поручено осуществлять мониторинг реализации постановления.

Некоторые службы уже в марте 2020 г. добровольно остановили выездные проверки из-за распространения коронавируса – например, ФНС. Но ФАС тогда настаивала, что ее проверки именно из-за сложной ситуации отменять опасно.

«Выездные проверки службы – тоже способ защитить население и не дать ценам на жизненно важные товары, лекарства, маски вырасти, а недобросовестным компаниям – нажиться на сложной ситуации», — отмечает начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев. Теперь и их решено отменить. По его словам, проверки будут проводиться по требованиям прокурора.

На запросы информации и мониторинг запрет не распространяется.