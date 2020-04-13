Бесконкурсные госзакупки в России из-за вируса выросли втрое

С начала года на госзакупки без конкурсных процедур из российского бюджета было выделено 17 млрд руб. При этом 14 млрд из них пришлась на март, после принятых мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции, пишут «Ведомости».

С 1 января по 6 апреля государство направило на закупки товаров и услуг первой необходимости 1,8 трлн руб. Для сравнения за тот же период прошлого года расходы составили 5 млрд руб. Основной объем затрат пришелся на медицинское оборудование, среди которого аппараты искусственной вентиляции легких, тепловизоры и бесконтактные термометры для выявления граждан с повышенной температурой тела, установки для обеззараживания воздуха, а также медицинские маски, перчатки и специализированные костюмы для медиков.

Решение Минфина о госзакупках без конкурса в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции было утверждено в марте. В частности, они позволили заказчикам менять цену и сроки госконтрактов, если обязательства невозможно исполнить из-за введенных ограничений.