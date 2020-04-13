Подготовлены предложения по раздельному получению банковских гарантий по контрактам жизненного цикла

Министерство финансов РФ подготовило поправки к 44-ФЗ о раздельном получении банковских гарантий по контрактам жизненного цикла. Об этом говорится в проекте доклада президенту РФ по вопросу о разработке механизма получения банковских гарантий для обеспечения исполнения контрактов жизненного цикла и долгосрочных контрактов. В настоящее время законопроект проходит процедуру межведомственного согласования, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что поправки предусматривают возможность раздельного предоставления обеспечения в рамках исполнения контракта жизненного цикла. То есть, размер обеспечения рассчитывается отдельно для каждого этапа — проектирования, строительства, дальнейшего обслуживания, содержания, ремонта.

Ранее, были приняты поправки к 44-ФЗ о смягчении положений закона о госзакупках в рамках закона о мерах по предупреждению и ликвидации ЧС.

В числе прочего, эти поправки позволяют до 1 января 2024 г. правительству РФ, региональным и местным органам власти утверждать перечни объектов капитального строительства, по которым допускаются комплексные закупки. Последние предусматривают одновременную подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству или реконструкции объектов капитального строительства. Включая поставку оборудования, если оно необходимо для эксплуатации соответствующего объекта.

При этом оговаривается, что при получении банковской гарантии по таким долгосрочным контрактам предусмотрена возможность предоставления обеспечения исполнения контракта раздельно, размер которого рассчитывается от этапа проектирования, строительства, поставки оборудования соответственно.