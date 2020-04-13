Минфин направил госкомпаниям директивы о неприменении в 2020 г. штрафных санкций к поставщикам

Министерство финансов РФ направило правительственные директивы госкомпаниям о неприменении в текущем году штрафных санкций к поставщикам при нарушении ими обязательств по контрактам из-за последствий коронавируса. Об этом заявил замруководителя департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Дмитрий Готовцев.

Директивы предусматривают запрет штрафных санкций при «вирусном» форс-мажоре при исполнении поставщиками контрактов, а также возможность изменения в 2020 г. срока исполнения контрактов и их цены, если такая необходимость обусловлена распространением коронавирусной инфекции.

Согласно директивам, госкомпании в течение 10 дней после их получения должны провести заседания советов директоров, на которых должен быть рассмотрен вопрос о неприменении штрафных санкций, а также о возможности продления сроков исполнения договоров и корректировки цен в 2020 г. в случае нарушений обязательств исполнителем из-за коронавируса.

Как сообщалось, ранее были приняты поправки к 44-ФЗ, которые, в частности, позволяют заказчикам не требовать в 2020 г. от субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечения исполнения госконтрактов, а также изменять из-за пандемии цены госконтрактов, сроки их исполнения. Это возможно при условии обоснования заказчиком необходимости изменений, а также при наличии соответствующего решения высшего органа исполнительной власти.