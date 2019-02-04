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    Система госзакупок автоматически определит взяточника

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    Единая информационная система госзакупок с 1 июля будет увязана с реестром юрлиц, привлеченных к административной ответственности за незаконное вознаграждение. Документ разработан минфином в соответствии с принятым в 2018 г. Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 гг. Проект постановления правительства размещен для общественного обсуждения.

    Запрет на участие в торгах компаний, попадавшихся в последние два года на взяточничестве, действует с 2016 г. Реестр юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за незаконное вознаграждение, размещен на сайте Генпрокуратуры.

    Организаторы закупки могут и сегодня проверить, нет ли там их потенциального поставщика, но они не обязаны этого делать. Если во время проверки прокуроры узнают, что госконтракт достался компании, которая была замешана в деле о взятке, они аннулируют сделку, и закупку потребуется проводить снова. Чтобы не тратить на это деньги и время, решено автоматизировать процесс проверки.

    Отследить это довольно просто по ИНН компании. Операторы электронных площадок, на которых проводятся торги, обязаны будут предоставить заказчику полную информацию о потенциальном контрагенте.

    За 2018 г. в реестр юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за незаконное вознаграждение, попали 328 предприятий. Годом ранее их было ровно на 100 больше.

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