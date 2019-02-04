Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Минфин меняет правила обращений к президенту РФ с определением единственного поставщика

    Минфин меняет правила обращений к президенту РФ с определением единственного поставщика

    Поделиться

    Минфин предлагает предоставлять президенту РФ обоснование для определения единственного поставщика при госзакупках. Соответствующий проект поправок к указу президента опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

    Документом предлагается установить конкретный порядок подготовки и внесения президенту РФ обращений по определению единственных поставщиков. Это необходимо в целях недопущения необоснованного определения единственных поставщиков в конкурентных сферах.

    Обращение об определении единственного поставщика должно будет включать в себя описание объекта закупки, экономическое (технологическое) обоснование нецелесообразности проведение соответствующей закупки конкурентным способом, сведения о предполагаемом единственного поставщике с обоснованием его выбора и т.п.

    Также Минфин опубликовал проект президентского распоряжения «Об утверждении порядка подготовки обращений к президенту РФ по вопросу определения правительством РФ единственных поставщиков».

    В документе указано, кто именно имеет право вносить обращение к президенту РФ об издании поручения правительству РФ об определении единственных поставщиков. В их число предлагается включить глав субъектов РФ, председателя правительства РФ и его заместителей, а также гендиректоров госкомпаний. При этом для руководителей субъектов РФ и госкомпаний установлен перечень информации и документов, которые должно включать в себя обращение.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить