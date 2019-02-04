Минфин меняет правила обращений к президенту РФ с определением единственного поставщика

Минфин предлагает предоставлять президенту РФ обоснование для определения единственного поставщика при госзакупках. Соответствующий проект поправок к указу президента опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Документом предлагается установить конкретный порядок подготовки и внесения президенту РФ обращений по определению единственных поставщиков. Это необходимо в целях недопущения необоснованного определения единственных поставщиков в конкурентных сферах.

Обращение об определении единственного поставщика должно будет включать в себя описание объекта закупки, экономическое (технологическое) обоснование нецелесообразности проведение соответствующей закупки конкурентным способом, сведения о предполагаемом единственного поставщике с обоснованием его выбора и т.п.

Также Минфин опубликовал проект президентского распоряжения «Об утверждении порядка подготовки обращений к президенту РФ по вопросу определения правительством РФ единственных поставщиков».

В документе указано, кто именно имеет право вносить обращение к президенту РФ об издании поручения правительству РФ об определении единственных поставщиков. В их число предлагается включить глав субъектов РФ, председателя правительства РФ и его заместителей, а также гендиректоров госкомпаний. При этом для руководителей субъектов РФ и госкомпаний установлен перечень информации и документов, которые должно включать в себя обращение.