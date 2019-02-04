Как экспертиза цен при госзакупках помогает экономить

Московская государственная экспертиза (Мосгосэкспертиза) и Городское агентство управления инвестициями (ГАУИ) помогли сэкономить городу порядка 47 млрд руб. благодаря детальной экспертизе начальных цен, проводимой при госзакупках в 2018 г. Об этом сообщает Департамент экономической политики и развития Москвы.

По словам его руководителя, вице-мэра в правительстве Москвы по вопросам земельно-имущественных отношений Владимира Ефимова, экспертиза закупочных цен и максимальных цен контрактов – действенная мера оптимизации бюджетных расходов. Тщательное изучение стоимости товаров и услуг, оплачиваемых средствами госбюджета, помогает ежегодно достигать многомиллиардной экономии.

В 2018 г. при проверке контрактов госзакупок экспертами Мосгосэкспертиза и ГАУИ было сэкономлено 41,8 млрд руб. Результат оптимизации расходов по договорам госзакупок хозяйственных обществ, автономных учреждений и унитарных предприятий столицы – 4,8 млн руб. Еще около 256 млн руб. экономии принес анализ цен специалистами Межведомственной группы.