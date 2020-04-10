ЭТП ГПБ – полный функционал в условиях карантина

Электронная торговая площадка Газпромбанка продолжает обеспечивать проведение торгов, полный доступ клиентов ко всему рабочему инструментарию, эффективное применение необходимых для бизнеса сервисов. Мы не просто стараемся, мы обеспечиваем полную функциональность в условиях карантина и продолжаем предоставлять мощности для проведения торгов по 44-ФЗ, 223-ФЗ, коммерческих закупок и закупок у единственного поставщика.

«Все объекты газовой промышленности и все, кто обеспечивает их текущую деятельность, работают по-прежнему круглосуточно в режиме повышенных мер санитарного контроля. Все дезинфицируется и проветривается, присутствие сменного персонала разграничивается, часть смен выведена на удаленку, все, кто обязан находится на объектах используют средства индивидуальной защиты. Все мероприятия и правила утверждены единым отраслевым порядком и жестко контролируются сотрудниками безопасности и кадровой службы. На текущий момент на ЭТП ГПБ заболевших нет. Нарушителей режима нет. Меры выполняются по регламенту и его нарушений нет. На карантине - никого». Отмечает Генеральный директор ЭТП ГПБ Константинов Михаил Юрьевич по состоянию рабочей готовности электронной площадки в режиме карантина.

Мы также развернули большой набор антикризисных мер и стремимся предоставить клиентам дополнительные преимущества даже в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

Торговый Портал ЭТП ГПБ ввел промокоды, полезные для быстрого старта в торгах малого объема и участия в закупках у единственного поставщика.

«Торговый портал работает в штатном режиме. Заказчики, сейчас стали больше закупать в электронной форме, так как рынки и непродовольственные торговые точки перестали работать. Для поставщиков добавили кодовое слово на бесплатное добавление 20 позиций - 2020». Анатолий Лаврухин, руководитель Торгового Портала ЭТП ГПБ.

Самый популярный продукт это карантинной весны – сервисы электронного документооборота. ЭДО ЭТП ГПБ – отличное решение для удаленного участия в торгах и для поддержания юридически значимого документооборота как внутри компании, так и внешнего, в том числе со всеми государственными органами.

Сейчас ЭДО ЭТП ГПБ запускает антикризисную акцию – приобретение тарифа «Партнерский» по оптимальной цене с расширенным функционалом доступно абсолютно всем.

Также продолжает функционировать наш Удостоверяющий Центр, для торгов, ЭДО и других целей вашего бизнеса можно приобретать различные типы квалифицированной электронной подписи.

Недавно появились нормативные документы от Правительства РФ, ФАС, Минфина и других ведомств, разъясняющие организацию закупок и работу электронных торговых площадок в апреле, в период выходных дней и мероприятий, связанных со сложной эпидемиологической обстановкой.

Совместное письмо Минфина, МЧС, ФАС

Разъяснение Заказчикам и Площадкам по работе до 30 апреля от ФАС

Постановление Правительства РФ по особенностям осуществления закупок в период мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Все эти указания мы учитываем и поддерживаем работоспособность секций площадки строго в соответствии с нормами закона.

«Закупки в рамках 44-ФЗ проходят в штатном режиме. Все необходимые изменения и доработки в рамках требований контролирующих органов и пожеланий заказчиков вносятся своевременно». Сообщает Денис Анциферов Управляющий директор ЭТП ГПБ.

«Работа по взаимодействию с заказчиками и поставщиками в рамках 44-ФЗ ведется и поддерживается персональными менеджерами удаленно, организуются обучающие мероприятия в формате вебинаров, работа с закупками обеспечивается согласно Постановлению Правительства №443 от 3 апреля 2020г. а также согласно письму ФАС России № МЕ/28054/20 от 5 апреля 2020 г.». Дополняет заместитель управляющего директора ЭТП ГПБ Роман Чернов.

С невероятной динамикой функционирует Обучающий Центр ЭТП ГПБ, почти каждый день выходят бесплатные вебинары по самым актуальным темам, лекции экспертов рынка, открытые дискуссии, на которых каждый может задать свой вопрос. Мы также выступаем в качестве соорганизатора онлайн-мероприятий Корпорации МСП.

Со всеми важными событиями от Обучающего Центра ЭТП ГПБ можно ознакомиться в нашей обновляющейся статье о мероприятиях для поддержки бизнеса.

В текущих условиях, когда динамично обновляется информация, вводятся новые законодательные нормы, происходит переход на удаленную работу и многие предприятия переживают перемены в графике функционирования, очень важно быть в курсе и понимать, что делать.

Мы подготовили целый комплекс статей по наиболее чувствительным темам:

Инструкция по удаленной работе и переходу на ЭДО;

Как работать в апреле – рекомендации, законодательство, форс-мажор, карантин

И многие другие полезные публикации в новостной ленте ЭТП ГПБ.

Напоминаем!

Круглосуточная поддержка осуществляется по номерам 8 495 150 0661, 8-800-100-66-22 все дни.

ЭТП ГПБ продолжает сохранять работоспособность, обеспечивать штатное проведение торгов, делиться актуальной информацией и создавать эффективные сервисные предложения для клиентов с учетом сложностей карантина и самоизоляции. ЭТП ГПБ – оставайтесь с нами, оставайтесь в безопасности!