Эксперты: Новые поправки Минфина идут вразрез с поручением президента и решением ВС

Прежде чем отобрать электронные торговые площадки для проведения госзакупок были приняты подзаконные акты, которые установили для операторов единые и дополнительные требования. При этом, спустя три месяца после начала работы отобранных площадок, предлагается вновь изменить порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям и провести проверку до 1 марта. Мнением по поводу новых поправок Минфина поделился директор НП «Профессионалы электронного рынка» Константин Раев, пишет «Коммерсантъ».

По его словам, новый проект предполагает проведение среди отобранных площадок очередного отбора по дополнительным правилам, а именно на предмет соответствия их требованиям по взаимодействию ЕИС и банков. Но такое положение дел, по мнению эксперта, не соответствует поручению президента о сокращении количества и продолжительности проверок бизнеса в стране. Кроме этого, дополнительные поверки не привнесут стабильности и эффективности в сфере корпоративных закупок. «Конституционный суд разрешает придавать обратную силу лишь таким правилам, которые устанавливают для граждан более льготный правовой режим, а ухудшающий их положение обратной силы не имеет», — говорят в НП «Профессионалы электронного рынка».

По мнению Екатерины Смирновой, руководителя практики «Размещение заказа. Административное и судебное обжалование» юридической группы «Яковлев и партнеры», новый проект Минфина нанесёт удар по стабильности рынка. Она напомнила, что отбор площадок проверили до 1 октября 2018 г., но о том, что проверка будет двухэтапной никого не предупреждали. По её словам, постановление правительства не предполагало повторных проверок, да еще и по расширенным основаниям: «Такая дополнительная нагрузка фактически означает нескончаемое бремя регулирования». Смирнова говорит, что действия Минфина могут означать, что регулятор недоволен отобранными площадками и новая проверка направлена на сокращение их числа. Поправки Минфина устанавливают чрезмерно широкий запрет привлечения операторами госзакупок третьих лиц, цель которого непонятна. Верховный суд ранее указывал, что такой запрет должен быть мотивированным и обоснованным.

Представитель одной из новых отобранных площадок отмечает, что у Минфина и ФАС нет кадров и ресурсов, чтобы обеспечить полноценный технический аудит, пишет «Ъ». На это требуется несколько месяцев, утверждает спикер, ссылаясь на опыт проведения одной из площадок коммерческого технического аудита.