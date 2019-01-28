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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Минздрав разъяснил порядок использования референтных цен при расчете НМЦК для закупок лекарств по 44-ФЗ

    Минздрав разъяснил порядок использования референтных цен при расчете НМЦК для закупок лекарств по 44-ФЗ

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    В Министерстве здравоохранения рассказали об особенностях применения референтной цены для обоснования НМЦК.

    Так, при обосновании начальной цены заказчику нужно принимать за цену единицы планируемого к закупке лекарства минимальное значение из цен, рассчитанных им с одновременным применением всех методов, предусмотренных Приказом № 871н. Из-за отсутствия референтной цены на закупаемый препарат на дату формирования НМЦК нужно использовать минимальное из рассчитанных другими методами значение.

    Переход на расчет и использование референтных цен на лекарственные препараты, в отношении которых определена взаимозаменяемость, будет проходить поэтапно в течение года.

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