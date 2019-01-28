Минфин предложил изменить правила оценки заявок для сложных и дорогостоящих строительных работ

Министерство финансов РФ предложило уточнить правила оценки заявок для закупок сложных и дорогостоящих строительных работ. К таким закупкам будут отнесены работы с начальной ценой контракта превышающей 100 млн руб. Соответствующие изменения предложили внести в Постановление №1085.

Согласно предложению Минфина, для оценки заявок можно будет использовать только один нестоимостной критерий – опыт участника по успешному выполнению работ сопоставимого характера и стоимости. Для его расчета обязательно нужно будет устанавливать показатель «стоимость самого крупного исполненного контракта». Его значимость должна будет составлять не менее 50%. Если будет необходимость, то можно будет предусмотреть и другие показатели: суммарную стоимость и количество исполненных контрактов.

Кроме этого, предлагается скорректировать соотношение стоимостных и нестоимостных критериев для таких закупок: вместо 80 и 20% соответственно сделать 60 и 40%.

Публичное обсуждение проекта завершится 1 февраля 2019 г.