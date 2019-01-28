Госкомпании подготовят программы повышения качества управления закупочной деятельностью

Крупнейшие госкомпании обяжут подготовить программы повышения качества управления закупочной деятельностью и включить в них показатели эффективности закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), заявила заместитель гендиректора «Корпорация МСП» Наталья Коротченкова. Об этом сообщает «Интерфакс-ProЗакупки».

По словам Коротченковой, к 1 марта текущего года госкомпаниям в рамках реализации национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства необходимо разработать программы повышения качества закупочной деятельности, включающие в себя, в том числе, показатели эффективности закупок у субъектов МСП. Проект соответствующей директивы подготовлен Минэкономразвития и Минфином РФ, направлен Росимуществом на согласование в отраслевые федеральные органы исполнительной власти.

«Корпорации МСП» выдвигает предложение к числу показателей эффективности закупок у субъектов МСП отнести увеличение числа участников закупок из их числа, увеличение количества поставщиков из числа субъектов МСП и количества договоров, заключаемых с ними, экономию средств заказчика за счет участия в закупках таких субъектов.