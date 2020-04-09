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    Антикризисная акция от ЭДО Электронной торговой площадки Газпромбанка

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    В условиях сложной эпидемиологической обстановки ЭДО ЭТП ГПБ продолжает сохранять полную функциональность. Мы не только сохраняем возможности комплексного внедрения электронного документооборота для клиентов, но и обеспечиваем поддержку, консультирование, удаленную интеграцию без потери качества.

    Для поддержки клиентов в этот сложный момент запущена антикризисная акция! Мы продолжаем обеспечивать максимальную эффективность действующей сервисной линейки новыми продуктовыми решениями. Выгодный тариф «Партнерский» теперь включает модуль интеграции 1С.

    Подключите тариф «Партнерский» на эксклюзивных условиях за 5900 руб. и получите оптимальный набор инструментов для организации удаленной работы и электронного документооборота, включая модуль интеграции 1С. Предложение действительно для участников торгов на ЭТП ГПБ и для внешних клиентов без ограничений!

    Наиболее актуальные функции:

    – юридическая значимость;

    – оперативность в согласовании документов удаленными группами сотрудников;

    – быстрое и безопасное подключение к ЭДО в условиях удаленной работы.

    Мы обеспечиваем полную функциональность сервиса, необходимого для организации работы предприятий, как действующих в штатном порядке, так и переводящих сотрудников на удаленную работу.

    Напоминаем, что поддержка от ЭДО ЭТП ГПБ доступна в полном объеме – вы можете поддерживать связь с нашими экспертами по почте, через чат и по телефону, операторы на связи всегда готовы помочь.

    электронный документооборот, 44-ФЗ, 223-ФЗ, удаленная работа, Газпромбанк, карантин, ЭДО, ЭТП ГПБ
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