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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / До 2020 г. не будут проверять непротиворечивость ряда сведений, направленных в реестр контрактов

    До 2020 г. не будут проверять непротиворечивость ряда сведений, направленных в реестр контрактов

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    Правительство РФ отложило начало проверки непротиворечивости информации и документов, которые заказчик направляет для включения в реестр контрактов.

    До 1 января 2020 г. не будут проверять соответствие друг другу и условиям принятого бюджетного обязательства сведений о сроке исполнения контракта, о количестве товара, объеме работ и услуг и единицах измерения, а также об исполнении и расторжении контракта.

    Также приостановлено действие некоторых пунктов правил ведения реестра контрактов, содержащего гостайну. В частности, до 2020 года обязанности по ведению реестра таких контрактов продолжают исполнять Федеральное казначейство совместно с уполномоченными органами. О создании реестровой записи заказчику сообщат в течение трех рабочих дней с указанием присвоенного уникального номера.

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