Определен порядок аккредитации участников закрытых закупок на ЭТП по 223-ФЗ

Правительство РФ в соответствии с 223-ФЗ утвердило положение об особенностях документооборота при осуществлении закрытых конкурентных закупок в электронной форме и порядке аккредитации на электронных площадках для осуществления закрытых конкурентных закупок.

Постановление Правительства РФ от 25.12.2018 г. N 1663 утвердило Положение, которое определяет особенности документооборота при закупках в случаях, которые предусматривает ст.3.5 223-ФЗ.

Положение определяет порядок и сроки аккредитации на площадках, где проходят закрытые электронные процедуры и правила ведения реестра участников закупок. Определен перечень документов и информации, которые участники должны предоставить оператору площадки для аккредитации, состав документов и информации об участниках, включаемых в указанный реестр.

Также закреплен порядок направления заказчиками приглашений принять участие в закрытой электронной закупке и представления документации о закрытой закупке, порядок подачи участниками заявок. Кроме этого, предусмотрены особенности документооборота при заключении договора по результатам закрытой электронной закупки.

Положение действует с 4 января.